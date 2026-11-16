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|Bilfinger SE-Anlage unter der Lupe
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16.11.2026 10:02:16
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bilfinger SE gewesen.
Am 16.11.2016 wurde das Bilfinger SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 37.10 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26.953 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 60.05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’618.51 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61.85 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Bilfinger SE belief sich zuletzt auf 2.22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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