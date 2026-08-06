AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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06.08.2026 10:02:29
MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte eine AUTO1-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AUTO1-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die AUTO1-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen AUTO1-Anteile an diesem Tag bei 37.45 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die AUTO1-Aktie investierten, hätten nun 26.702 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 22.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 592.79 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40.72 Prozent abgenommen.
AUTO1 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.19 Mrd. Euro gelistet. Am 04.02.2021 wagte die AUTO1-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der AUTO1-Aktie bei 55.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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