MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AUTO1 von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AUTO1-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die AUTO1-Aktie an diesem Tag bei 28.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die AUTO1-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34.722 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.09.2026 664.93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19.15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33.51 Prozent verringert.

Der Marktwert von AUTO1 betrug jüngst 4.30 Mrd. Euro. Die AUTO1-Aktie ging am 04.02.2021 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie belief sich damals auf 55.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch