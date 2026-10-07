Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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07.10.2026 10:02:19
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Aurubis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Aurubis-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Aurubis-Anteile an diesem Tag bei 68.06 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Aurubis-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.469 Aurubis-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (157.20 EUR), wäre das Investment nun 230.97 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +130.97 Prozent.
Der Börsenwert von Aurubis belief sich jüngst auf 6.92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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