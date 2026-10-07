MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Aurubis-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Aurubis-Anteile an diesem Tag bei 68.06 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Aurubis-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.469 Aurubis-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (157.20 EUR), wäre das Investment nun 230.97 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +130.97 Prozent.

Der Börsenwert von Aurubis belief sich jüngst auf 6.92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch