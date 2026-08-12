MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aurubis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Aurubis-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75.18 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13.301 Aurubis-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 2’285.18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 171.80 EUR belief. Mit einer Performance von +128.52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Aurubis-Wert an der Börse wurde auf 7.59 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch