Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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12.08.2026 10:02:28
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aurubis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Aurubis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Aurubis-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75.18 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Aurubis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13.301 Aurubis-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 2’285.18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 171.80 EUR belief. Mit einer Performance von +128.52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Aurubis-Wert an der Börse wurde auf 7.59 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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