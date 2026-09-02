Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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|Lukrative Aurubis-Investition?
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02.09.2026 10:02:14
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aurubis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Aurubis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 02.09.2023 wurden Aurubis-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aurubis-Aktie letztlich bei 71.82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.924 Aurubis-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 172.30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2’399.05 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 139.91 Prozent.
Der Börsenwert von Aurubis belief sich jüngst auf 7.73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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