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|Aurubis-Anlage unter der Lupe
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04.11.2026 10:02:12
MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aurubis-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Aurubis-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Aurubis-Anteile bei 75.16 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Aurubis-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13.305 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Aurubis-Aktie auf 135.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’796.17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79.62 Prozent gesteigert.
Aurubis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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