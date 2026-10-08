Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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08.10.2026 10:02:04
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 5 Jahren wurden Aroundtown SA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Aroundtown SA-Papier an diesem Tag bei 5.92 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 16.886 Aroundtown SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25.85 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Papiers am 07.10.2026 auf 1.53 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 74.15 Prozent verringert.
Der Aroundtown SA-Wert an der Börse wurde auf 1.78 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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