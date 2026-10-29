MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 29.10.2023 wurde die Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aroundtown SA-Aktie letztlich bei 1.89 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 52.784 Aroundtown SA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.44 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 75.90 EUR wert. Mit einer Performance von -24.10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Aroundtown SA zuletzt 1.62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch