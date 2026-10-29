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|Rentable Aroundtown SA-Investition?
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29.10.2026 10:02:11
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Aroundtown SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 29.10.2023 wurde die Aroundtown SA-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aroundtown SA-Aktie letztlich bei 1.89 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 52.784 Aroundtown SA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.44 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 75.90 EUR wert. Mit einer Performance von -24.10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Aroundtown SA zuletzt 1.62 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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