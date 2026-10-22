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22.10.2026 10:02:03
MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aroundtown SA von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aroundtown SA-Einstiegs gewesen.
Am 22.10.2025 wurden Aroundtown SA-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3.26 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’069.368 Aroundtown SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (1.42 EUR), wäre das Investment nun 4’367.71 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 56.32 Prozent.
Aroundtown SA wurde am Markt mit 1.53 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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