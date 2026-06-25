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MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So hoch ist die Aroundtown SA-Dividendenzahlung
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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

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Dividendenaktie 25.06.2026 14:03:21

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So hoch ist die Aroundtown SA-Dividendenzahlung

MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So hoch ist die Aroundtown SA-Dividendenzahlung

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Aroundtown SA-Investoren.

Aroundtown
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Wert Aroundtown SA am 24.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0.08 EUR für das Jahr 2025.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum XETRA-Schluss notierte das Aroundtown SA-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 2.38 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Aroundtown SA, demnach wird der Aroundtown SA-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 3.02 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0.00 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aroundtown SA-Aktienkurs via XETRA 22.02 Prozent nach unten entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 76.93 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Aroundtown SA

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0.12 EUR aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5.39 Prozent erhöhen.

Schlüsseldaten der Aroundtown SA-Aktie

Die Marktkapitalisierung des MDAX-Unternehmens Aroundtown SA beträgt aktuell 2.542 Mrd. EUR. Das Aroundtown SA-KGV beläuft sich aktuell auf 4.36. Der Umsatz von Aroundtown SA betrug in 2025 1.543 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0.61 EUR.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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