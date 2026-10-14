MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WACKER CHEMIE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WACKER CHEMIE-Anteile bei 63.70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.570 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (88.20 EUR), wäre das Investment nun 138.46 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 38.46 Prozent.

Der Marktwert von WACKER CHEMIE betrug jüngst 4.33 Mrd. Euro. Der WACKER CHEMIE-Börsengang fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des WACKER CHEMIE-Anteils belief sich damals auf 90.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch