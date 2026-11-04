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04.11.2026 10:02:12
MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in WACKER CHEMIE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das WACKER CHEMIE-Papier an diesem Tag 78.85 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.268 WACKER CHEMIE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103.74 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers am 03.11.2026 auf 81.80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.74 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von WACKER CHEMIE betrug jüngst 4.17 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 fand der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils auf 90.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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