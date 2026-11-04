MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das WACKER CHEMIE-Papier an diesem Tag 78.85 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die WACKER CHEMIE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.268 WACKER CHEMIE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103.74 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers am 03.11.2026 auf 81.80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.74 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von WACKER CHEMIE betrug jüngst 4.17 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 fand der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils auf 90.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch