Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TUI-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das TUI-Papier an diesem Tag 13.50 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die TUI-Aktie investiert hat, hat nun 740.627 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TUI-Aktie auf 7.39 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’474.71 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 45.25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3.79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch