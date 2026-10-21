MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 5 Jahren eingebracht

Das TUI-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das TUI-Papier an diesem Tag 14.57 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68.651 TUI-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 471.50 EUR, da sich der Wert einer TUI-Aktie am 20.10.2026 auf 6.87 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 52.85 Prozent vermindert.

TUI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch