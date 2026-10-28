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|TUI-Investition
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28.10.2026 10:02:30
MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TUI-Aktien verlieren können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades TUI-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die TUI-Anteile bei 32.48 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 307.858 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen TUI-Papiere wären am 27.10.2026 2’097.13 EUR wert, da der Schlussstand 6.81 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 79.03 Prozent vermindert.
Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3.46 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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