MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades TUI-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die TUI-Anteile bei 32.48 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 307.858 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen TUI-Papiere wären am 27.10.2026 2’097.13 EUR wert, da der Schlussstand 6.81 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 79.03 Prozent vermindert.

Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3.46 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch