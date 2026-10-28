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TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

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TUI-Investition 28.10.2026 10:02:30

MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TUI-Aktien verlieren können.

TUI
6.26 CHF 2.41%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades TUI-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die TUI-Anteile bei 32.48 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 EUR in die TUI-Aktie investierten, hätten nun 307.858 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen TUI-Papiere wären am 27.10.2026 2’097.13 EUR wert, da der Schlussstand 6.81 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 79.03 Prozent vermindert.

Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3.46 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07:30 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

TUI AG 6.11 -0.36% TUI AG

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