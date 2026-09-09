TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|TUI-Anlage im Blick
|
09.09.2026 10:02:26
MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätte eine Investition in TUI von vor einem Jahr gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen TUI-Investment verlieren können.
Vor 1 Jahr wurden TUI-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TUI-Anteile betrug an diesem Tag 8.28 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TUI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 120.831 TUI-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 832.53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6.89 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16.75 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von TUI belief sich zuletzt auf 3.47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu TUI AG
|
10:02
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätte eine Investition in TUI von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
02.09.26
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätte eine Investition in TUI von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu TUI AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.