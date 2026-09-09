MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätte eine Investition in TUI von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurden TUI-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TUI-Anteile betrug an diesem Tag 8.28 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TUI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 120.831 TUI-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 832.53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6.89 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16.75 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von TUI belief sich zuletzt auf 3.47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch