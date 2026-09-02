TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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02.09.2026 10:02:14
MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel hätte eine Investition in TUI von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren in TUI eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 10 Jahren wurde das TUI-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TUI-Papier bei 35.13 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die TUI-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.846 TUI-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 19.64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6.90 EUR belief. Mit einer Performance von -80.36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von TUI belief sich zuletzt auf 3.57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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