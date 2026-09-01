MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TRATON-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das TRATON-Papier an diesem Tag 31.44 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die TRATON-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 318.066 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen TRATON-Anteile wären am 31.08.2026 12’220.10 EUR wert, da der Schlussstand 38.42 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22.20 Prozent angezogen.

Alle TRATON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.89 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 wurden TRATON-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des TRATON-Anteils belief sich damals auf 27.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch