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TRATON-Anlage im Blick 01.09.2026 10:02:33

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen TRATON-Investment verdienen können.

TRATON
35.44 CHF -1.01%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TRATON-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das TRATON-Papier an diesem Tag 31.44 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die TRATON-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 318.066 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen TRATON-Anteile wären am 31.08.2026 12’220.10 EUR wert, da der Schlussstand 38.42 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22.20 Prozent angezogen.

Alle TRATON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.89 Mrd. Euro. Am 28.06.2019 wurden TRATON-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des TRATON-Anteils belief sich damals auf 27.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TRATON GROUP
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