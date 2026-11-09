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09.11.2026 10:02:21
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen thyssenkrupp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 09.11.2025 wurde die thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die thyssenkrupp-Anteile bei 8.16 EUR. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 1’225.732 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’629.11 EUR, da sich der Wert einer thyssenkrupp-Aktie am 06.11.2026 auf 11.94 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +46.29 Prozent.
Der Marktwert von thyssenkrupp betrug jüngst 7.43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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