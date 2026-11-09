MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr verdient

Am 09.11.2025 wurde die thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die thyssenkrupp-Anteile bei 8.16 EUR. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die thyssenkrupp-Aktie investiert hat, hat nun 1’225.732 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’629.11 EUR, da sich der Wert einer thyssenkrupp-Aktie am 06.11.2026 auf 11.94 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +46.29 Prozent.

Der Marktwert von thyssenkrupp betrug jüngst 7.43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch