MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr verdient

thyssenkrupp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der thyssenkrupp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9.78 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 102.212 thyssenkrupp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 1’399.79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13.70 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 39.98 Prozent vermehrt.

Alle thyssenkrupp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch