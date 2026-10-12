thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|thyssenkrupp-Anlage
|
12.10.2026 10:02:29
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
thyssenkrupp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der thyssenkrupp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9.78 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 102.212 thyssenkrupp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 1’399.79 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13.70 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 39.98 Prozent vermehrt.
Alle thyssenkrupp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
09:12
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.10.26
|XETRA-Handel: MDAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
09.10.26