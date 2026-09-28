thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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28.09.2026 10:02:19
MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die thyssenkrupp-Aktie Investoren gebracht.
Die thyssenkrupp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen thyssenkrupp-Anteile an diesem Tag bei 6.73 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’486.832 thyssenkrupp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 15.36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’830.30 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 128.30 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von thyssenkrupp belief sich jüngst auf 9.56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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