MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Talanx-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Talanx-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Talanx-Aktie betrug an diesem Tag 60.65 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hat, hat nun 164.880 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 118.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’571.31 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 95.71 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Talanx zuletzt 30.86 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Talanx-Papiere fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Talanx-Aktie belief sich damals auf 19.05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch