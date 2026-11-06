MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Talanx von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Talanx-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Talanx-Aktie betrug an diesem Tag 59.45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.682 Talanx-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 134.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 226.58 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126.58 Prozent angewachsen.

Der Talanx-Wert an der Börse wurde auf 34.42 Mrd. Euro beziffert. Am 02.10.2012 wagte die Talanx-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann das Talanx-Papier bei 19.05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch