MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Talanx-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 111.60 EUR. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hat, hat nun 8.961 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’042.11 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Anteils am 01.10.2026 auf 116.30 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 4.21 Prozent vermehrt.

Talanx markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30.34 Mrd. Euro. Die Talanx-Aktie wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Talanx-Anteils belief sich damals auf 19.05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch