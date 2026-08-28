MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Talanx-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 25.87 EUR. Bei einem Talanx-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 386.623 Talanx-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Talanx-Aktie auf 124.10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47’979.90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 379.80 Prozent gesteigert.

Talanx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32.02 Mrd. Euro gelistet. Talanx-Papiere wurden am 02.10.2012 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Talanx-Aktie lag damals bei 19.05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch