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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

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Profitable TAG Immobilien-Investition? 15.10.2026 10:02:02

MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren angefallen

MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in TAG Immobilien-Aktien gewesen.

TAG Immobilien
9.78 CHF 1.50%
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Heute vor 5 Jahren wurde die TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25.32 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 3.950 TAG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (10.33 EUR), wäre das Investment nun 40.80 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 59.20 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 1.95 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TAG Immobilien
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