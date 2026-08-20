TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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20.08.2026 10:02:04
MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TAG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27.71 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 36.095 TAG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen TAG Immobilien-Papiere wären am 19.08.2026 463.81 EUR wert, da der Schlussstand 12.85 EUR betrug. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 463.81 EUR entspricht einer negativen Performance von 53.62 Prozent.
Alle TAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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