TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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03.09.2026 10:02:30
MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in TAG Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Das TAG Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14.38 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in TAG Immobilien-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.954 TAG Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 84.98 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 02.09.2026 auf 12.22 EUR belief. Mit einer Performance von -15.02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle TAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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