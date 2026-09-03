MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr eingebracht

Das TAG Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14.38 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in TAG Immobilien-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.954 TAG Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 84.98 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 02.09.2026 auf 12.22 EUR belief. Mit einer Performance von -15.02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle TAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch