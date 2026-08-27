MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12.33 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 811.079 TAG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’576.47 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 26.08.2026 auf 13.04 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 5.76 Prozent.

Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2.46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch