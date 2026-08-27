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TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

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Rentable TAG Immobilien-Anlage? 27.08.2026 10:02:02

MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TAG Immobilien gewesen.

TAG Immobilien
12.27 CHF 0.82%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der TAG Immobilien-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12.33 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 811.079 TAG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’576.47 EUR, da sich der Wert eines TAG Immobilien-Papiers am 26.08.2026 auf 13.04 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 5.76 Prozent.

Insgesamt war TAG Immobilien zuletzt 2.46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TAG Immobilien
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