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19.11.2026 10:02:05
MDAX-Titel TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in TAG Immobilien eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das TAG Immobilien-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen TAG Immobilien-Anteile letztlich bei 11.20 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die TAG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 892.671 Anteile im Depot. Die gehaltenen TAG Immobilien-Aktien wären am 18.11.2026 10’176.45 EUR wert, da der Schlussstand 11.40 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.76 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von TAG Immobilien belief sich jüngst auf 2.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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