MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Ströer SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ströer SE-Papier bei 38.20 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Ströer SE-Aktie investierten, hätten nun 261.780 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’481.68 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 28.10.2026 auf 36.22 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 5.18 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Ströer SE einen Börsenwert von 2.00 Mrd. Euro. Die Ströer SE-Aktie ging am 15.07.2010 an die Börse XETRA. Ihren ersten Handelstag begann die Ströer SE-Aktie bei 20.60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch