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29.10.2026 10:02:11
MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Ströer SE-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Ströer SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ströer SE-Papier bei 38.20 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Ströer SE-Aktie investierten, hätten nun 261.780 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’481.68 EUR, da sich der Wert eines Ströer SE-Papiers am 28.10.2026 auf 36.22 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 5.18 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Ströer SE einen Börsenwert von 2.00 Mrd. Euro. Die Ströer SE-Aktie ging am 15.07.2010 an die Börse XETRA. Ihren ersten Handelstag begann die Ströer SE-Aktie bei 20.60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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