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|Profitables Ströer SE-Investment?
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12.11.2026 10:02:04
MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Ströer SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Ströer SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 73.10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.680 Ströer SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (38.58 EUR), wäre die Investition nun 527.77 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47.22 Prozent verringert.
Der Marktwert von Ströer SE betrug jüngst 2.16 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Ströer SE-Aktie fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Ströer SE-Anteilsschein bei 20.60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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