MDAX-Titel Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 26.08.2025 wurden Schaeffler-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5.36 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Schaeffler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 186.741 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’413.63 EUR, da sich der Wert eines Schaeffler-Anteils am 25.08.2026 auf 7.57 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41.36 Prozent angezogen.

Schaeffler wurde am Markt mit 7.18 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des Schaeffler-Anteils fand am 09.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Schaeffler-Papiers lag beim Börsengang bei 13.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch