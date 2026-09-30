MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salzgitter-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Salzgitter-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Salzgitter-Papiers betrug an diesem Tag 25.74 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hat, hat nun 3.885 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 196.00 EUR, da sich der Wert einer Salzgitter-Aktie am 29.09.2026 auf 50.45 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 96.00 Prozent angewachsen.

Am Markt war Salzgitter jüngst 2.83 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch