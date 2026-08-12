Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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12.08.2026 10:02:28
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Salzgitter-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Salzgitter-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Salzgitter-Aktie letztlich bei 27.52 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 363.372 Salzgitter-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’768.17 EUR, da sich der Wert eines Salzgitter-Papiers am 11.08.2026 auf 51.65 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 87.68 Prozent.
Der Salzgitter-Wert an der Börse wurde auf 2.84 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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