MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salzgitter-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Salzgitter-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Salzgitter-Anteile bei 21.30 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 469.484 Salzgitter-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 56.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26’408.45 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 164.08 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Salzgitter eine Marktkapitalisierung von 3.13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch