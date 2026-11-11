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|Lukratives Salzgitter-Investment?
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11.11.2026 10:02:29
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Salzgitter-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Salzgitter-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32.28 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.098 Salzgitter-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 160.32 EUR, da sich der Wert einer Salzgitter-Aktie am 10.11.2026 auf 51.75 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 60.32 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Salzgitter eine Börsenbewertung in Höhe von 2.81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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