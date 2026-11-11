MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Salzgitter-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32.28 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.098 Salzgitter-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 160.32 EUR, da sich der Wert einer Salzgitter-Aktie am 10.11.2026 auf 51.75 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 60.32 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Salzgitter eine Börsenbewertung in Höhe von 2.81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch