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|Lohnende Salzgitter-Investition?
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25.11.2026 10:02:18
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Salzgitter-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Salzgitter-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Salzgitter-Anteile bei 30.44 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 328.515 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’272.01 EUR, da sich der Wert einer Salzgitter-Aktie am 24.11.2026 auf 40.40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 32.72 Prozent.
Zuletzt verbuchte Salzgitter einen Börsenwert von 2.68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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