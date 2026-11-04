MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren eingefahren

Die Salzgitter-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Salzgitter-Papier bei 26.02 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 384.320 Salzgitter-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 49.08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’862.41 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 88.62 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter belief sich zuletzt auf 2.78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch