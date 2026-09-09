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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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Investmentbeispiel 09.09.2026 10:02:26

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Salzgitter eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Salzgitter
56.46 CHF 0.57%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Salzgitter-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Salzgitter-Anteile bei 25.72 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.888 Salzgitter-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 59.90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 232.89 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 132.89 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Salzgitter belief sich zuletzt auf 3.37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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