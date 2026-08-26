MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren eingebracht

Am 26.08.2016 wurden Salzgitter-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28.80 EUR. Bei einem Salzgitter-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34.728 Salzgitter-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 53.30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’851.02 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85.10 Prozent vermehrt.

Salzgitter war somit zuletzt am Markt 2.86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch