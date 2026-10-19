MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RTL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden RTL-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 50.25 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 19.900 RTL-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 610.95 EUR, da sich der Wert eines RTL-Papiers am 16.10.2026 auf 30.70 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38.91 Prozent verringert.

RTL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch