MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem RTL-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34.40 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in RTL-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29.070 RTL-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (32.20 EUR), wäre die Investition nun 936.05 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 6.40 Prozent.

Der Börsenwert von RTL belief sich jüngst auf 4.86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch