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09.11.2026 10:02:21
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in RTL-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem RTL-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32.96 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das RTL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30.340 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 999.70 EUR, da sich der Wert eines RTL-Papiers am 06.11.2026 auf 32.95 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 999.70 EUR, was einer negativen Performance von 0.03 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von RTL belief sich jüngst auf 4.97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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