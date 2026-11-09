MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem RTL-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32.96 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das RTL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30.340 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 999.70 EUR, da sich der Wert eines RTL-Papiers am 06.11.2026 auf 32.95 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 999.70 EUR, was einer negativen Performance von 0.03 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von RTL belief sich jüngst auf 4.97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch