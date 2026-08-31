RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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31.08.2026 10:02:22
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in RTL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der RTL-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75.45 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.325 RTL-Papiere. Die gehaltenen RTL-Anteile wären am 28.08.2026 42.48 EUR wert, da der Schlussstand 32.05 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57.52 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte RTL einen Börsenwert von 4.84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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