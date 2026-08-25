MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RENK-Investment von vor einem Jahr verloren

RENK-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen RENK-Anteile an diesem Tag bei 59.46 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16.818 RENK-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 46.44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 781.03 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 21.90 Prozent vermindert.

Der Marktwert von RENK betrug jüngst 4.78 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der RENK-Aktie fand am 07.02.2024 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer RENK-Aktie auf 17.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch