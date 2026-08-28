PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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28.08.2026 10:02:25
MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PUMA SE-Aktien verdienen können.
PUMA SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das PUMA SE-Papier letztlich bei 22.60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in PUMA SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.425 PUMA SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (26.02 EUR), wäre das Investment nun 115.13 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15.13 Prozent gestiegen.
Alle PUMA SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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