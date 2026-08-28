MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren

PUMA SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das PUMA SE-Papier letztlich bei 22.60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in PUMA SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.425 PUMA SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (26.02 EUR), wäre das Investment nun 115.13 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15.13 Prozent gestiegen.

Alle PUMA SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch