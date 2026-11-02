MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren gekostet

Am 02.11.2023 wurde die Porsche vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 86.68 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Porsche vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 115.367 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’389.94 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Papiers am 30.10.2026 auf 46.72 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 46.10 Prozent.

Am Markt war Porsche vz jüngst 41.66 Mrd. Euro wert. Der Porsche vz-Börsengang fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Das Porsche vz-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 84.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch