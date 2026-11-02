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|Lukratives Porsche vz-Investment?
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02.11.2026 10:02:26
MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Porsche vz-Aktie Investoren gebracht.
Am 02.11.2023 wurde die Porsche vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 86.68 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Porsche vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 115.367 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’389.94 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Papiers am 30.10.2026 auf 46.72 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 46.10 Prozent.
Am Markt war Porsche vz jüngst 41.66 Mrd. Euro wert. Der Porsche vz-Börsengang fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Das Porsche vz-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 84.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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