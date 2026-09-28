Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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28.09.2026 10:02:19
MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Porsche vz von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Porsche vz eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Porsche vz-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Porsche vz-Anteile bei 42.53 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.351 Porsche vz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Porsche vz-Papiers auf 45.63 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107.29 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +7.29 Prozent.
Porsche vz war somit zuletzt am Markt 40.74 Mrd. Euro wert. Porsche vz-Anteile wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Porsche vz-Aktie wurde der Erstkurs mit 84.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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